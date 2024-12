Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Rabiate Ladendiebe - ein Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Montagabend in einem Drogeriemarkt im Stadtteil Bergheim wurden zwei jugendliche Täter rabiat.

Ein 16-Jähriger und sein unbekannter Komplize wurden von den Detektiven des Drogeriemarkts am Bismarckplatz dabei beobachtet, wie jeder von beiden mehrere Parfums aus der Auslage entnahm und in die Jacke sowie den Hosenbund gesteckt hatte. Anschließend wollten die beiden das Ladengeschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Als sie von den Detektiven am Ausgang angesprochen wurden, versuchten sie zu flüchten. Der 16-Jährige schubste daraufhin einen Ladendetektiv und rannte los. Er konnte jedoch wieder ergriffen werden. Dabei kamen der Jugendliche und der Detektiv zu Fall, wodurch sich der Detektiv an der Hand verletzte. Anschließend wurde der Täter ins Detektivbüro gebracht.

Dem zweiten Täter gelang die Flucht. Er wird wie folgt beschrieben:

- 170 bis 180 cm groß - Arabisches Erscheinungsbild - Bluejeans - Schwarze Oberbekleidung mit weiß-roten Schultern

Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte wegen räuberischen Diebstahls dauern an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/1857-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

