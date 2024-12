Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Senior verursacht gleich mehrere Unfälle

Mannheim (ots)

Ein 85-Jähriger war am Montag auf der Suche nach einem Parkplatz mit seinem Peugeot auf der Lindenstraße unterwegs. Als er gegen 12 Uhr endlich einen erspähte, fuhr er noch etwas weiter, um auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zu wenden. Bei dem Manöver stieß er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto gegen eine Wand des Geschäfts. Davon unbeeindruckt setzte der Senior seine Fahrt fort. Als er rückwärts wieder in die Lindenstraße einfuhr, streifte er mit seinem Auto eine Hauswand, einen Stromkasten und ein Verkehrsschild. Doch damit nicht genug. Der 85-Jährige gab wieder Gas und rammte im Anschluss einen am Fahrbahnrand geparkten Sprinter, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf einen ebenfalls geparkten Opel geschoben wurde. Danach war der Peugeot des 85-Jährigen nur noch ein Totalschaden. Glücklicherweise kam bei dem Unfall niemand zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird jedoch auf über 30.000 Euro geschätzt. Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des Fahrers bestanden nicht, jedoch ergaben sich aus dem Unfallgeschehen erhebliche Zweifel an der Eignung des Seniors zum Führen eines Kraftfahrzeugs. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal übernahm die weiteren Ermittlungen.

