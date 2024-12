Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Angriff mit Schlagstock Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Sonntagfrüh um 07:15 Uhr befanden sich drei 21-Jährige am Luisenring, als eine circa siebenköpfige männliche Personengruppe unvermittelt die drei angegriffen haben soll. Zwar flüchteten alle drei in unterschiedliche Richtungen, wurden aber dennoch durch die unbekannte Gruppe verfolgt. Einer der 21-Jährigen wurde im Bereich einer Tiefgarage am Swansea-Platz von mehreren Tätern eingeholt und soll mit einem Teleskopschlagstock im Bereich des Oberkörpers und Armes angegriffen worden sein. Danach entwendeten die Täter ein Smartphone beim 21-Jährigen und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die zwei weiteren 21-Jährigen wurden ebenfalls leicht verletzt. Wie es zu den Verletzungen kam und in welcher Verbindung die Personen zueinanderstehen könnten, ist jedoch noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei aufgenommen worden sind. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

