Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5: Auffahrunfall mehrerer Fahrzeuge - PM 3

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5 (ots)

Um kurz vor 11 Uhr kam es am Freitag zu einer Kollision mehrerer Fahrzeuge auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Heidelberg. Auf der Höhe von Walldorf bremste der 49-jährige Fahrer eines Audi, der auf der linken Spur unterwegs war, verkehrsbedingt ab. Dadurch mussten auch die zwei hinter ihm fahrenden Fahrzeuge abbremsen. Aufgrund eines zu geringen Abstands und nicht angepasster Geschwindigkeit kam es zu einem Auffahrunfall. Eine 69-jährige Fahrerin eines Suzuki, konnte nicht mehr vollständig abbremsen, sodass sie mit ihrem Fahrzeug auf das Heck des vorausfahrenden Peugeot fuhr. Dieser wurde wiederum auf den Audi vor ihm geschoben. Nach der Kollision prallte der Peugeot gegen die Mittelleitplanke. Auch der Suzuki geriet aus der Spur und kam auf den rechten Fahrstreifen. Dort stieß das Auto mit einem LKW zusammen. Die 69-jährige Unfallverursacherin kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 70.000 Euro geschätzt. Die Verkehrsdienstaußenstelle Walldorf übernahm die weiteren Ermittlungen.

