Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Quad gestohlen

Eckardtsleben (ots)

Am Dienstagabend bereicherte sich ein unbekannter Täter rechtswidrig an einem Quad Am Schwarzbach. Gegen 21.30 Uhr betrat der Unbekannte ein Carport, schloss das Fahrzeug kurz und entfernte sich in Richtung des Ortskerns. Das Quad hat einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mit dem entwendeten "All Terrain Vehicle" (ATV) festgestellt werden.

Zeugen der Tat, die Hinweise zum Täter oder der Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0306499

