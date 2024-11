Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eindringling löst Einbruchsalarm aus

Nordhausen (ots)

Am Dienstag, gegen 21.45 Uhr, verständigte der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei über einen ausgelösten Einbruchsalarm in einem Baumarkt in der Halleschen Straße. Wie sich herausstellte, hatte sich augenscheinlich ein unbekannter Dieb unbemerkt im Markt einschließen lassen, um auf Beutezug zu gehen. Dabei löste der Täter den Einbruchsalarm aus. Der Mann konnte unerkannt aus dem Markt flüchten. Ob der Täter Beute machte, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

