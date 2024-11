Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schlägerei unter Nachbarn

Leinefelde (ots)

Am Dienstagabend trafen sich in Leinefelde zwei Nachbarn auf ein geselliges Feierabendbier an einer Garage. Im Rahmen der Zusammenkunft wurden verschiedene Themen lebhaft diskutiert. Hieraus entstand eine Unstimmigkeit, bei der ein 58-Jähriger seine Argumentationen mit seinen Fäusten Nachdruck verlieh. Ein 39-Jähriger bekam den Zorn des Widersachers über die Kostenteilung einer vergangenen Grillparty, wie auch einen Schlag zu spüren.

