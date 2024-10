Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: 49661 Cloppenburg - Tödlicher Bahnunfall

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Donnerstag, 17. Januar 2024, 16:56 Uhr, kam es in Cloppenburg, Sevelter Straße, zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen wollte ein 75-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Fahrrad den Bahnübergang, aus Richtung Sevelten kommend, überqueren. Als er sich dem Bahnübergang auf dem Radweg näherte, waren die Schranken bereits geschlossen. Der Mann begab sich, nach Aussagen von Zeugen, auf die Fahrbahn und schob mit seinem Fahrrad an den geschlossenen Schranken vorbei in den Bereich der Bahngleise. Hier wurde er beim Passieren der Gleise von der kreuzenden Nordwestbahn erfasst und dabei tödlich verletzt. In der Nordwestbahn befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls rund 300 Fahrgäste. Die 47-jährige Zugführerin leitete kurz vor der Kollision noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte aber den Zusammenprall zwischen dem Mann und der Nordwestbahn nicht mehr verhindern. Die Zugführerin erlitt einen Schock und wurde nach dem Unfall ärztlich betreut. Die Fahrgäste in der Bahn blieben unverletzt. Im Einsatz, neben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr, waren auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) , die sich um die Zugführerin und die Zeugen kümmerten. Ein Rettungshubschrauber, der ebenfalls zur Unfallstelle entsandt worden war, kam nicht mehr zum Einsatz. Die Sevelter Straße musste für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für rund zwei Stunden voll gesperrt werden.

