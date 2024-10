Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bereits am 07.10.2024, in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 10:00 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß abgestellter VW Golf auf dem provisorisch angelegten Schotterparkplatz an der Bürgermeister-Heukamp-Straße in Cloppenburg beschädigt. Der unbekannte beteiligte Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Verkehrsunfall, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

