Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Am Montag, 14. Oktober 2024, in der Zeit von 06:30 Uhr bis 21:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, welcher auf einem Parkplatz in der Krankenhausstraße abgestellt worden war. Bei dem Pkw, einem Volvo XC 60, wurden die Radmuttern des rechten Vorderrades gelöst. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: ...

