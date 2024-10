Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg / Emstek - Flucht vor Polizeikontrolle

Am 17.10.2024, gegen 13:55 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein PKW aus Bremen im Stadtgebiet Cloppenburg auf, der den Kreisverkehr der Emsteker Straße in Höhe des dortigen Discounters in falscher Richtung befuhr. Infolgedessen sollte der Fahrzeugführer und dessen Beifahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Auf die folgenden Anhaltesignale des Streifenwagens wurde nicht reagiert. Der Fahrzeugführer steigerte permanent seine Geschwindigkeit und setzte seine Fahrt zeitweise mit mehr als 100 km/h in Fahrtrichtung Emstek fort.

In Höhe der Anschlussstelle Emstek West befuhr der Fahrzeugführer weiter die B 72 in Fahrtrichtung A 1. Im Bereich der Abfahrt Drantum / Eco-Park verließ er die B 72 und stellte den PKW im Kurvenbereich der Zufahrt zum Eco-Park ab. Beide Fahrzeuginsassen (25 J. u. 20 J. aus Bremen) flüchteten in der Folge fußläufig auf eine angrenzende Wiese. Aufgrund einer Vielzahl angeforderter Polizeikräfte konnten die beiden Personen nach kurzer Flucht abschließend widerstandslos festgenommen werden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass falsche Kennzeichen am PKW angebracht waren. Des Weiteren drängte sich der Verdacht auf, dass der 25-jährige Fahrzeugführer aus Bremen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Weiterhin wird ermittelt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens infolge der Flucht, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Aufgrund der riskanten Fahrweise des 25-jährigen Bremers bittet die Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, dass sich Verkehrsteilnehmer, die Zeugen der Verfolgungsfahrt wurden, im Nachgang unter 04471/18600 melden, um mögliche Beinaheunfälle und Feststellungen zu dokumentieren.

