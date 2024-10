Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs

Am Montag, 14. Oktober 2024, in der Zeit von 20:10 Uhr bis 20:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter das Pedelec einer 40-jährigen Frau aus Dinklage. Diese hatte ihr Pedelec, Marke Haibike Trekking 6 High, vor einem Verbrauchermarkt in der Rosenstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Brand eines Pkw

Am Mittwoch, 16. Oktober 2024, gegen 22:30 Uhr kam es während der Fahrt zu einer Rauchentwicklung im Motorraum des Pkw eines 47-jährigen Mannes aus Bramsche. Der Brand konnte durch den Fahrzeugführer eigenständig gelöscht werden. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Dienstag, 15. Oktober 2024, 22:30 Uhr bis Mittwoch, 16. Oktober 2024, 06:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, welcher in der Amsterdamer Straße abgestellt worden war und zerstachen die beiden vorderen Reifen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 16. Oktober 2024, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 13:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 32-jährigen Frau aus Vechta. Diese hatte ihren Pkw, einen Daimler GLC, auf einem Parkplatz in der Kleine Kirchstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen,

