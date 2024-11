Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Flarchheim (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Landstraße 1042, zwischen Flarchheim und Oppershausen, zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ersten Ermittlungen zu Folge wollte ein Pkw-Fahrer von der Landstraße in einen Feldweg einbiegen, ohne den vorfahrtsberechtigten Gegenverkehr passieren zu lassen. Beide schwerverletzten wurden in ein Klinikum gebracht. Für etwa zwei Stunden war die Fahrbahn gesperrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell