Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheitsfahrten

Sömmerda (ots)

Am Freitagabend kontrollierten Beamte der Polizei Sömmerda einen 51 Jahre alten Mann, der mit seinem E-Scooter in Sömmerda die Kölledaer Straße befuhr. Dabei wurde in seiner Atemluft Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 0,92 Promille. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500,- EUR. Einen Tag später wurde fast an gleicher Stelle eine 60 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad kontrolliert. Auch sie war alkoholisiert, wobei bei ihr ein Wert von 1,88 Promille Atemalkohol festgestellt wurde. Die Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen und erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (FR)

