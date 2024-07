POL-PB: Nächtlicher Überfall auf 35-Jährigen

Delbrück (ots) - (mh) Nach einem Verkehrsunfall mit Flucht auf einem Parkplatz an der Rietberger Str./Lange Straße in Delbrück sucht die Polizei Paderborn nach Zeugen. Eine 45-jährige Frau hatte einen schwarzen Audi E-Tron 50 am Mittwoch, 10. Juli, gegen 10.45 Uhr auf dem Parkplatz an der Rietberger Straße abgestellt. Es handelt sich dabei um den Parkplatz, der an die rückwärtige Gebäudeseite des Ärztehauses an ...

