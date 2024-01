POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (22.01.2024), gegen 12.00 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in der Neuburger Straße einen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen den Mann ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht. Somit war der Mann nicht berechtigt mit dem Pkw zu Fahren. Gegen den Mann wird jetzt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

