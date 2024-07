Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Sprinter- Tatverdächtige beobachtet

Löhne (ots)

(sls) Ein Bewohner eines Einfamilienhauses am Johanneskamp wurde in der Nacht zu Mittwoch (17.7.) gegen 2.30 Uhr durch das Zuschlagen einer Autotür auf ein unbekanntes Fahrzeug aufmerksam. Als der Zeuge aus dem Fenster schaute, bemerkte er, dass ein silberner Volvo (älteres Modell) ohne eingeschaltetes Fahrtlicht langsam in Richtung Falschheider Straße unterwegs war. Nach einem Wendemannöver auf dem Nachbargrundstück fuhr das Fahrzeug ohne Licht in Richtung Osterbusch davon. Das Fahrzeug wurden durch einen weiteren Anwohner ebenfalls beobachtet. Am Morgen gegen 07.30 Uhr bemerkte der Bewohner, dass die Seitenscheibe seines Firmenfahrzeuges Mercedes Sprinter eingeschlagen wurde. Aus dem Inneren wurde eine braune Kunstleder-Brieftasche mit persönlichen Papieren und etwas Bargeld entwendet. Ob das beobachtete Fahrzeug in Zusammenhang mit dem Diebstahl steht, müssen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen. Weitere Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

