POL-MA: Mannheim: Tierabwehrspray in Fast-Food-Restaurant versprüht - weitere Zeugen und Geschädigte gesucht

Nachdem es in einem Fast-Food-Restaurant im innerstädtischen Quadrat O7 zwischen zwei weiblichen Personengruppen aus bislang unbekannten Gründen zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, sprühte eine der Beteiligten im Verlauf des Streitgesprächs Tierabwehrspray in Richtung der rivalisierenden Personengruppe. In dessen Folge entwickelte sich das Aufeinandertreffen in eine körperliche Auseinandersetzung. Durch die hinzugezogenen Beamten wurden die Streitparteien voneinander getrennt und zum Sachverhalt befragt. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden eine 12, eine 15 sowie eine 17-Jährige leicht verletzt. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun wegen der gefährlichen Körperverletzung und bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und Geschädigte, welche sich womöglich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, sich unter der Tel.: 0621 / 1258-0 zu melden.

