FW Hambühren: Brand in Maschinenbaubetrieb schnell unter Kontrolle

Mitarbeiter reagieren vorbildlich

Hambühren (ots)

Am Morgen des 30. September wurden die Ortsfeuerwehren Hambühren und Oldau um 09:36 Uhr zu einem bestätigten Brand in einen Gewerbebetrieb an der Straße Brigitta in Hambühren alarmiert. Laut erster Meldung sollte dort eine Absauganlage in einer Produktionshalle brennen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Maschinenbaubetrieb bereits vollständig evakuiert worden. Ein Trupp unter Atemschutz ging in die bereits verrauchte Produktionshalle vor, um die genaue Lage zu erkunden. In einer Absauganlage konnte im Bereich der Filter ein Schwelbrand festgestellt werden. Die Einsatzkräfte demontierten daraufhin die Filter und brachten diese ins Freie, wo sie schließlich abgelöscht wurden.

Das vorbildliche Verhalten der Mitarbeiter des Betriebes verhinderte hier möglicherweise Schlimmeres. Diese hatten nach frühzeitiger Entdeckung des Brandes nicht nur unverzüglich die Feuerwehr verständigt und manuell den Räumungsalarm des Gebäudes betätigt, sondern auch geistesgegenwärtig die Luftzufuhr der Anlage mit einer Schweißerdecke abgedeckt und so dem Feuer einen Großteil des Sauerstoffs entzogen.

Nach rund anderthalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Insgesamt waren 30 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen vor Ort. Mit im Einsatz waren das Deutsche Rote Kreuz mit einem Rettungswagen sowie die Polizei.

