FW Hambühren: Zwei Brandeinsätze in Gemeinde Hambühren innerhalb von zehn Minuten

Erstklässler am ersten Schultag aus Grundschule evakuiert

Hambühren (ots)

Zu gleich zwei Brandeinsätzen innerhalb von nur zehn Minuten musste die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Hambühren am 12. August ausrücken.

Um 10:03 Uhr wurde zunächst die Ortsfeuerwehr Oldau in den Fasanenweg nach Ovelgönne (Gemeinde Hambühren) alarmiert. Dort sollten eine Poolpumpe und Sträucher in einem Garten brennen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte eine Anwohnerin den Brand bereits selbst mithilfe eines Eimers und Wasser aus dem angrenzenden Pool weitestgehend ablöschen können. Die Maßnahmen der Einsatzkräfte beschränkten sich auf kleinere Nachlöscharbeiten und eine Kontrolle der Brandstelle mit einer Wärmebildkamera. Bei dem Feuer wurde ein kleines hölzernes Pumpenhaus vollständig zerstört. Insgesamt waren hier 14 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen vor Ort.

Noch während die Oldauer Einsatzkräfte den Einsatz im Fasanenweg abarbeiteten, wurde um 10:13 Uhr die Ortsfeuerwehr Hambühren zur Manfred-Holz-Grundschule in den Hehlenbruchweg nach Hambühren alarmiert. Hier hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Eine erste Lageerkundung ergab, dass die Anlage im Zuge einer Staubentwicklung bei Bauarbeiten ausgelöst worden war. Nach einer Kontrolle der Räumlichkeiten, bei der keine weiteren Feststellungen gemacht werden konnten, wurde die Brandmeldeanlage wieder scharf geschaltet. Die neuen Erstklässler, die einen ohnehin schon aufregenden ersten regulären Schultag erlebten, werden ihren ereignisreichen Start ins Schulleben nach der Evakuierung der Schule vermutlich so schnell nicht vergessen. Vor Ort waren acht Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen, weitere Kräfte verblieben am Feuerwehrhaus in Bereitstellung.

Beide Einsätze konnten jeweils nach einer knappen halben Stunde beendet werden.

