FW Hambühren: Werden heiße Backwaren zum Dauerbrenner für die Feuerwehr Hambühren? / Brandmeldeanlage in Discounter am neuen Fachmarktzentrum löst zum wiederholten Male aus

Brandmeldeanlage in Discounter am neuen Fachmarktzentrum löst zum wiederholten Male aus

Hambühren (ots)

Seit der zum Jahreswechsel erfolgten Eröffnung des neuen Fachmarktzentrums am Hehlenbruchweg in Hambühren ist es im dortigen Lebensmitteldiscounter zum wiederholten Male zur Auslösung der Brandmeldeanlage gekommen. Die Ortsfeuerwehr Hambühren wurde am 13. Juli um 06:50 Uhr noch vor Ladenöffnung zu einem entsprechenden Brandeinsatz alarmiert.

Wie bereits in der jüngeren Vergangenheit konnte nach der Lageerkundung durch die Einsatzkräfte auch in diesem Fall schnell Entwarnung gegeben werden. Die Brandmeldeanlage war durch aufsteigende Dämpfe frisch aufgebackener Backwaren im Bereich des Backshops ausgelöst worden.

Nachdem die betroffenen Räumlichkeiten abschließend gesichtet wurden und kein Brandausbruch festgestellt werden konnte, wurde die Brandmeldeanlage durch die Feuerwehr wieder scharf geschaltet.

Der Einsatz dauerte knapp eine halbe Stunde an. Insgesamt waren 17 Feuerwehrleute mit vier Fahrzeugen angerückt.

