Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Raub bei Haltestelle Wallstadt-West Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Bereits am Donnerstagabend um 20:40 Uhr soll ein 17-Jähriger an der Straßenbahnhaltestelle Wallstadt-West in der Hardheimer Straße von einer unbekannten fünfköpfigen Personengruppe unvermittelt angesprochen worden sein. Unter Androhung von Gewalt wurde er aufgefordert, mit zu einem naheliegenden überdachten Fahrradständer zu gehen. Wieder unter Androhung von Gewalt und unter Vorhalt eines Messers wurde ihm sein Rucksack abgenommen und durchsucht.

Nachdem die Unbekannten die EC-Karte sowie das Smartphone des 17-Jährigen entwendeten, entfernten sich drei der Tätergruppe. Circa zwei Stunden später entfernten sich auch die weiteren zwei Täter, nachdem sie dem 17-Jährigen noch seine Daunenjacke abgenommen haben.

Bei den Tätern soll es sich um fünf männliche Täter zwischen 15 und 18 Jahre gehandelt haben, die dunkel gekleidet gewesen sein sollen. Der Täter, der das Messer bei sich führte, soll zwischen 165 und 170 cm groß gewesen sein und eine schlanke Statur haben. Er trug schwarze Handschuhe, eine Gucci-Kappe eine schwarz-glänzende Moncler-Jacke.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen insbesondere zum Tatmotiv und Tatablauf übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell