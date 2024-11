POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Einbruch in Juweliergeschäft

Osnabrück (ots) - Am Donnerstagmittag kam es in Bohmte zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Aus bisher unbekannter Ursache kam um ca. 11:20 Uhr auf der B51 in Fahrtrichtung Diepholz ein VW nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrer, ein 53-jähriger Mann aus Stemwede, erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Rückfragen bitte an: ...

mehr