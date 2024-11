POL-OS: Osnabrück/Bramsche: Gefährlicher Leichtsinn: Lkw bleibt wegen Kraftstoffmangel auf der A1 liegen - massive Überladung festgestellt

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geriet ein Landmaschinenhandel in Fürstenau in den Fokus von Einbrechern. Um ca. 01:30 Uhr meldete ein 44-jähriger Mann aus Fürstenau der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug mit polnischen Kennzeichen in der Straße Kellinghausen. Eine Polizeistreife stellte den Transporter in der genannten Straße fest und ...

mehr