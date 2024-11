POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Wohnung

Warendorf (ots) - Zwei Wohnhäuser in Oelde sind am Mittwoch (13.11.2024) das Ziel von unbekannten Einbrechern gewesen. Über die Terrassentüre haben sich die Täter zwischen 16.00 Uhr und 20.45 Uhr gewaltsam Zugang zu einem freistehenden Haus an der Käthe-Kollwitz-Straße verschafft, es durchsucht und sind anschließend geflüchtet. Zwischen 17.40 Uhr und 18.30 Uhr brachen Unbekannte auch in ein Haus an der ...

