POL-WAF: Beelen. Hinweise nach vermutlichem Verkehrsunfall erbeten

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat zwischen Montag (11.11.2024, 17.00 Uhr) und Mittwoch (13.11.2024, 05.45 Uhr) einen roten Seat Leon in Warendorf angefahren, hinten links beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Das Auto stand in Fahrtrichtung Düsternstraße am rechten Straßenrand an der Straße Brede, auf Höhe einer Tankstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

