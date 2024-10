Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt europäischen Haftbefehl

Magdeburg (ots)

Bereits am 6. Oktober 2024 gegen 11:00 Uhr wurde ein Mann durch die Bundespolizei in Magdeburg festgenommen, der europaweit gesucht wurde: Der 26-Jährige fuhr ohne gültigen Fahrschein im Intercity von Leipzig nach Magdeburg, weshalb die Bundespolizei von Mitarbeitern der Bahn hinzugerufen wurde. Der Straftatverdächtige konnte aufgrund fehlender Ausweisdokumente nicht sofort identifiziert werden und musste zu erkennungsdienstlichen Maßnahmen zur Dienststelle verbracht werden. Dort konnte seine Identität mittels Fingerabdrucksystem zweifelsfrei festgestellt werden. Der Abgleich der gewonnenen Daten im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der tunesische Staatsangehörige mit einem europäischen Haftbefehl wegen Schleusung durch Österreich gesucht wurde. Hierbei liegt die Strafandrohung in Österreich bei bis zu 10 Jahren. Dieser wurde dem Gesuchten eröffnet. Er wurde festgenommen und nach Absprache am darauffolgenden Tag der zuständigen Richterin am Amtsgericht Magdeburg vorgeführt. Diese bestätigte den internationalen Haftbefehl. Im Anschluss wurde der Gesuchte durch Bundespolizeikräfte in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen der begangenen Leistungserschleichung sowie der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes.

