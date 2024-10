Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Resümee der Bundespolizei nach Einsatz anlässlich des Fußballspiels Hallescher FC - Carl Zeiss Jena

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 5. Oktober 2024 fand um 15:00 Uhr die Fußballbegegnung in der Regionalliga Nordost zwischen dem Halleschen FC und Carl Zeiss Jena im Leuna-Chemie-Stadion in Halle (Saale) statt. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen war die Bundespolizei verstärkt im Einsatz.

Insgesamt nutzten 500 Gästefans die Züge der Deutschen Bahn. Zudem kamen 300 Heim-Fans bahnseitig in Halle (Saale) an, welche durch weitere 30 Lok Leipzig Sympathisanten unterstützt wurden.

Die Anreisephase verlief weitestgehend störungsfrei. Teilweise wurden die genutzten Züge durch Fans vom Carl Zeiss Jena verschmutzt sowie Graffitis mittels Permanentmarker auf dem Zuginventar angebracht.

Im Rahmen der Abreisephase konnte die bereitgestellte Regionalbahn aufgrund der Überlastung eines Zugteils nicht abfahren. Bei der Teilräumung kam es zu mehreren Straftaten im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Magdeburg, darunter waren unter anderem mehrere tätlichen Angriffe auf und Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte. Drei Tatverdächtige konnten hierbei festgestellt und den strafprozessualen Maßnahmen zugeführt werden. Nach Zugabfahrt, gegen 18:50 Uhr, stiegen die Jenaer Fans beim Halt des Zuges im Bahnhof Halle (Saale) Ammendorf aus und blockierten die Türen, sodass die Regionalbahn nicht weiterfahren konnte. Durch herangeeilte bundespolizeiliche Einsatzkräfte konnte die Lage unter Kontrolle gebracht und die Fans mit einem nachfolgenden Reisezug durch begleitendende Bundespolizeikräfte in Richtung Jena gebracht werden.

Neben den tätlichen Angriffen und Widerstandshandlungen wurden weitere Ermittlungsverfahren wegen einer wechselseitigen Körperverletzung, Volksverhetzung, Nötigung und Beleidigungen eingeleitet.

