Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Feiertag endet für 32-Jährigen im Gefängnis

Magdeburg (ots)

Kein schönes Ende nahm der Tag der Einheit für einen Reisenden, wel-cher am 3. Oktober 2024, gegen 14:00 Uhr auf dem Hauptbahnhof Magdeburg durch die Bundespolizei kontrolliert wurde: Der Abgleich der Personalien des 32-jährigen Deutschen im Fahndungssystem der Polizei ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Potsdam. Demnach verurteilte ihn das Amtsgericht Brandenburg an der Havel be-reits im Januar 2022 wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 1000 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen. Der Mann beglich lediglich 100 Euro der geforderten Summe und stellte sich, trotz ordnungsgemäßer Ladung, nicht den Strafantritt. Entsprechend erließ die besagte Staatsanwaltschaft im Juli dieses Jahres den Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten den Gesuchten, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Trotz mehreren Anrufen bei einem Familienmitglied sowie einem Freund gelang es den Mann nicht, die restlichen 900 Euro aufzubringen. Daher übergaben die Bundespolizisten den Mann am Nachmittag an eine Justizvollzugsanstalt und informierten die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls und den Verbleib des Verurteilten.

