Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg informiert zum Fußballspiel Hallescher FC gegen FC Carl Zeiss Jena

Halle (Saale) (ots)

Am Samstag, den 5. Oktober 2024 findet um 15:00 Uhr die Fußballbegeg-nung der 3. Bundesliga zwischen dem Halleschen FC und FC Carl Zeiss Jena im Leuna-Chemie-Stadion in Halle (Saale) statt. Zur Unterstützung ihrer beiden Mannschaften werden zahlreiche Fans erwartet, wovon viele die Bahn zur An- und Abreise nutzen werden. Zur Gewährleistung der öf-fentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen wird die Bundespolizei daher verstärkt im Einsatz sein, um gewalttätige Auseinandersetzungen zu verhindern und die Rahmenbedingungen für eine fanfreundliche, friedliche und sichere An- und Abreise zum Spiel zu ermöglichen. Dementsprechend wird es im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei im Zeitraum von circa 10:30 - 14:00 Uhr sowie 17:15-19:00 Uhr zu einer sehr starken Frequentierung des Hauptbahnhofes Halle (Saale) sowie auf den Bahnhöfen und umliegenden Strecken in den Bereichen Köthen, Aschersleben, Dessau, Naumburg, Weißenfels und Merseburg kommen. Die Bundespolizei bittet alle betroffenen Nutzerinnen und Nutzer der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen.

