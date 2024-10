Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 59-Jähriger tätigt volksverhetzende und verfassungswidrige Parolen

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 4. Oktober 2024 tätigte ein 59-Jähriger gegen 09:45 Uhr lautstark volksverhetzende und verfassungswidrige Äußerungen im Hauptbahnhof Magdeburg. Zwei Deutsche im Alter von 28 und 57 Jahren sprachen daraufhin eine Streife der Bundespolizei an und informierten über ihre Wahrnehmungen. Der Tatverdächtige befand sich mittlerweile lautstark gestikulierend auf dem Bahnhofsvorplatz. Er wurde durch die Beamten angesprochen und kontrolliert. Für die weiteren notwendigen Maßnahmen erfolgte die Mitnahme in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof, dort händigte er gegenüber den Beamten seinen Personalausweis aus. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen stellten die Einsatzkräfte einen Reisepass mit den Personaldaten des Deutschen fest. In dem Dokument waren zahlreiche eigenhändige Eintragungen, Stempel und Klebeetiketten, welche der Verdächtige selbstständig hinzugefügt hatte. Es wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung und Verwendung Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell