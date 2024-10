Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bahnanlagen sind keine Spielplätze! - Zwei Jungen im Gleisbereich

Dessau (ots)

Kein Ferienspaß war das Handeln zweier Jungen am Donnerstag, den 3. Oktober 2024: Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Bundespolizei in Dessau gegen 13:45 Uhr über zwei Kinder, welche sich an der Strecke Leipzig - Dessau im Bereich Dessau im Gleisbereich aufhielten und entlangliefen. Sofort wurde die Strecke gesperrt und eine Streife fuhr mit Blaulicht und Martinshorn zum Ereignisort. Vor Ort stellten die Bundespolizisten zwei Jungen im Alter von 9 und 11 Jahren fest. Die eingesetzten Beamten belehrten die beiden deutschen Kinder eingehend über die Gefahren, in die sie sich mit ihren unüberlegten Handeln begeben haben, nahmen sie in Gewahrsam und übergaben sie anschließend an ihre jeweiligen Erziehungsberechtigten. Aufgrund des aktuellen Sachverhaltes möchte die Bundespolizei erneut darauf hinweisen, dass Bahnanlagen keine Spielplätze sind! Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann. In diesem Fall ist glück-licherweise nichts passiert. Dennoch wird sich die Präventionsbeauftragte der Bundespolizei mit den Schulen der beiden Jungen in Verbindung setzen, um vor Ort nochmals sensibilisieren zu können.

