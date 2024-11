POL-WAF: Warendorf. Roter Seat Leon angefahren - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - In der Zeit vom Dienstag (12.11.2024) 11.00 Uhr bis Mittwoch (13.11.2024) 9.30 Uhr, wurde ein Grundstückszaun an der Splieterstraße in Warendorf durch einen flüchtigen Verursacher mit einem Fahrzeug erheblich beschädigt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per ...

