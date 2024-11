Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Unbekannter nach versuchtem Einbruch flüchtig

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 13.11.2024, 0.25 Uhr beobachtete eine aufmerksame Bürgerin einen Unbekannten, der versuchte in ein Lokal auf der Hauptstraße in Neubeckum einzubrechen. Während die Frau die Polizei informierte, bemerkte der Tatverdächtige, dass er beobachtet wurde. Daraufhin flüchtete er zu Fuß in Richtung Gustav-Moll-Straße. Der Mann trug eine helle Jogginghose, einen dunklen Mantel sowie Turnschuhe und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Wer hat den Tatverdächtigen in der Nacht gesehen? Wer kann Angaben zu dem Gesuchten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

