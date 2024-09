POL-E: Essen: Unbekannter beleidigt Rettungskräfte und stört Einsatz - Fotofahndung

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 10. April dieses Jahres stahlen zwei unbekannte Frauen Waren aus einem Drogeriemarkt am Willy-Brandt-Platz. Die Polizei sucht mit Fotos nach den Unbekannten. Gegen 16:35 Uhr betraten die Tatverdächtigen die Filiale und begaben sich zu den ausgestellten Kosmetikartikeln. Dort stahlen sie mehrere Artikel und verstauten sie in den ...

mehr