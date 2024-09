Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Polizeipräsidium Essen freut sich über 147 neue Kolleginnen und Kollegen sowie tierische Verstärkung

Essen (ots)

45117 E-Stadtgebiete/45468 MH-Stadtgebiete: Die Polizei in Essen und Mülheim bekommt ab heute Verstärkung: Insgesamt dürfen wir 147 neue Kolleginnen und Kollegen auf zwei Beinen begrüßen. Hinzu kommen zwei flauschige Vierbeiner.

Unter den neuen Kollegen befinden sich 132 Polizistinnen und Polizisten. Der größte Teil dieser Beamten besteht aus Absolventinnen und Absolventen, die gerade ihre Ausbildung an der Fachhochschule erfolgreich abgeschlossen haben. Weitere Beamte wurden aus anderen Behörden ans Essener Polizeipräsidium versetzt oder verstärken ab heute die Essener Spezialeinheiten.

Zudem freuen wir uns über sechs Verwaltungsbeamtinnen und -beamte sowie neun Regierungsbeschäftige, die teilweise schon seit einigen Wochen bzw. Monaten ihren Dienst bei der Essener und Mülheimer Polizei versehen.

"Jeder Einzelne unterstützt nun unsere Polizeifamilie und dafür bin ich äußerst dankbar. Die Großeinsätze der vergangenen Monate haben erneut gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Polizei auch in Zukunft mehr Verstärkung bekommt. Deshalb hoffe ich, dass sich dieses leichte Plus beim Personal, das wir nach Abzug der Abgänge verzeichnen können, in den nächsten Jahren noch deutlicher abzeichnen wird", so Polizeipräsident Andreas Stüve.

Nach der Ansprache leisteten die neuen Beamtinnen und Beamten ihren Diensteid. Musikalisch abgeschlossen wurde die feierliche Vereidigung durch das Singen der deutschen Nationalhymne.

Die drei Essener Polizeiinspektionen Nord, Mitte und Süd dürfen sich insgesamt über 114 und die Polizeiinspektion Mülheim über 18 neue Beamtinnen und Beamte freuen.

Ganz eindeutig stahlen allerdings heute die neuen Vierbeiner den Zweibeinern die Show. Jonte (links im Bild) und Ruby (rechts) sind zwei Malinois-Herder-Mischlinge aus der landeseigenen Zucht des LAFP (Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten). Die beiden Welpen sind Geschwister und mittlerweile zwölf Wochen alt. Sie halten die Diensthundestaffel aktuell ganz schön auf Trab und legen bereits jetzt viel Neugier und Schnüffelbereitschaft an den Tag.

Ob mit oder ohne Fell - Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen einen guten und erfolgreichen Start beim Polizeipräsidium Essen./ SyC

