Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Aufmerksame Bürgerin meldete mögliche Alkoholfahrt

Warendorf (ots)

Eine aufmerksame Bürgerin meldete am Dienstag, 12.11.2024, 14.45 Uhr eine mögliche Alkoholfahrt in Ostbevern. Polizisten fahndeten nach dem benutzten Fahrzeug und stellten dieses in Ostbevern fest. In dem Fahrzeug saß der 62-jährige Fahrer und schlief. Die Beamten weckten den Ostbeveraner, der während der weiteren Kontrolle einen Atemalkoholtest durchführte. Da der Wert über der absoluten Fahruntüchtigkeit lag, ließen Polizisten dem Mann Blutproben entnehmen. Des Weiteren untersagten sie ihm die Nutzung von Kraftfahrzeugen und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

