Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Autohaus- Polizei fordert Diensthund an

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Autohaus in der Straße Im Winkel kam es am 29.10.2024 in der Zeit zwischen 21:40 Uhr und 22:10 Uhr. Ein aufmerksamer Zeuge meldete den Einbruch der Polizei. Bei Eintreffen konnten die Beamten mehrere eingeschlagene Scheiben an der Gebäudevorder- und Gebäuderückseite feststellen. Zudem stand ein Fenster offen. Da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass noch Personen im Objekt sind, wurde ein Diensthund angefordert. Eine Durchsuchung verlief dann jedoch negativ. Im Autohaus wurden Schränke und Schubladen in den Büros geöffnet und durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde ist gerade Bestandteil Ermittlungen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100 melden.

