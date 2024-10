POL-EN: Sprockhövel: Täter geben sich in Chatverlauf als Sohn- Überweisung getätigt

Hattingen (ots) - Am 26.10.2024, gegen 13:15 Uhr, klingelte eine weibliche Person an der Wohnungstür einer 90-Jährigen aus Hattingen. Die Person gab an, dass sie eine Physiotherapeutin sei und eine Behandlung bei der Hattingerin anbieten würde. Als dieses verneint wurde, fragte die Dame nach einer Flasche Wasser. ...

mehr