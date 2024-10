Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Falsche Physiotherapeutin verschafft sich Zutritt zur Wohnung- Weitere Person durchwühlt Schrank

Hattingen (ots)

Am 26.10.2024, gegen 13:15 Uhr, klingelte eine weibliche Person an der Wohnungstür einer 90-Jährigen aus Hattingen. Die Person gab an, dass sie eine Physiotherapeutin sei und eine Behandlung bei der Hattingerin anbieten würde. Als dieses verneint wurde, fragte die Dame nach einer Flasche Wasser. Die Hattingerin ließ die Frau in die Küche. Nach wenigen Minuten verließ die angebliche Therapeutin wieder die Wohnung. Erst danach stellte die Hattingerin fest, dass eine weitere Person in ihrem Schlafzimmer gewesen sein muss. Schranktüren waren dort geöffnet. Ob neben einem Koffer noch weitere Gegenstände gestohlen wurden ist gerade Bestandteil der Ermittlungen.

Die augenscheinlich weibliche Person konnte wie folgt beschrieben werden:

-Weiblich -Ca. 25-30 Jahre alt -Dunkle lange Haare -Mantel (Farbe: Beige) -Sprach gebrochenes Deutsch

In diesem Zusammenhang macht die Polizei nochmal ganz deutlich. Lassen die keine fremden Personen in ihre Wohnung. Bei Handwerksbetrieben fragen sie im Zweifel bei der Hausverwaltung nach, ob es eine vorherige Terminabsprache gab. Wenn sie ein ungutes Gefühl haben, dann lassen sie diese Person auf keinen Fall in ihre Wohnung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell