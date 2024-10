Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Auseinandersetzung endet mit Einsatz eines Diensthundes

Schwelm (ots)

Am Freitag, den 25.10.2024 gegen 22.36 Uhr hielten zwei 30 und 42 Jahre alte Beschuldigte mit ihrem Pkw in der Untermauerstraße, stiegen aus dem Fahrzeug und griffen laut Zeugenaussagen, unvermittelt eine Personengruppe mit einer abgeschlagenen Bierflasche an, ohne hierbei Personen zu verletzen. Es entwickelte sich eine Schlägerei mit mehreren Personen, in deren Verlauf sich die Beschuldigten zunächst vom Tatort entfernten. Als das Fahrzeug polizeilich sichergestellt werden sollte, erschien der 42-jährige Beschuldigte innerhalb einer Personengruppe bei seinem Pkw und ging bedrohlich mit einem Gegenstand in der Hand auf eine einschreitende Beamtin zu und löste hierdurch den Einsatz eines Diensthundes aus. Der alkoholisierte Beschuldigte wurde leicht durch einen Hundebiss am Arm verletzt und konnte anschließend vorläufig festgenommen werden.

