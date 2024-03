Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen A81/ Lkr. Rottweil) Lastwagen fährt auf Anhänger eines Baustellenfahrzeugs auf- insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden (21.03.2024)

Vöhringen A81 (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 12.30 Uhr, ist es im Baustellenbereich der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Sulz zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro entstanden ist. Ein 60-jähriger Fahrer eines Lastwagens der Marke MAN war auf dem rechten Fahrstreifen der A81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Als der Mann in Richtung der Baustelle fuhr, kamen mehrere Baustellenvorwarnschilder, welche anzeigten, dass der rechte Fahrstreifen gesperrt ist und der Linke befahren werden soll. Als der rechte Fahrstreifen mittels einem auf dem Fahrstreifen stehendem Baustellenfahrzeug samt Sperrzeichenanhänger (blinkender Pfeil nach links) gesperrt wurde, erkannte dies der 60-Jährige aus unbekannten Gründen zu spät und kollidierte mit dem Anhänger. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den am Anhänger entstandenen Schaden auf etwa 5.000 Euro und am MAN auf zirka 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell