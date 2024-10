Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Sprockhöveler touchiert Mit Pkw Außenspiegel und flüchtet- Atemalkoholtest verläuft positiv

Sprockhövel (ots)

Am 13.10.2024, gegen 13:10 Uhr, bemerkte eine aufmerksame Zeugin, wie ein Pkw der Marke VW im Gedulder Weg in Sprockhövel ihren geparkten Pkw Opel am Außenspiegel touchierte. Der VW entfernte sich jedoch ohne Schadensregulierung. Der Außenspiegel des Opel wurde beschädigt. Die 35-jährige Halterin des Opels konnte das Kennzeichen des VW ablesen und informierte umgehend die Polizei. Die eingesetzten Kräfte konnten den Fahrzeughalter und seinen VW an der Wohnanschrift in Hattingen antreffen. Korrespondierende Unfallspuren am VW waren zu erkennen. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeughalter auch zuvor den VW durch den Gedulder Weg gefahren hatte. Zudem bestand ebenfalls der Verdacht, dass der 81-jährige Fahrzeughalter unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Den 81-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige u.a. wegen Verkehrsunfallflucht.

