POL-EN: Sprockhövel - Zusammenstoß bei Überholvorgang, ein leichtverletzter Fahrradfaher

Sprockhövel (ots)

Am Freitag, den 25.10.2024, gegen 15.30 Uhr beabsichtigte ein 72-jähriger Sprockhöveler mit seinem Pkw Opel einen in gleicher Richtung fahrenden 28-jährigen Wittener Fahrradfahrer in der Mittelstraße in Sprockhövel zu überholen. Während des Überholvorgangs kommt es aus noch ungeklärter Ursache zum Kontakt der beiden Beteiligten. Infolgedessen stürzt der 28 Jährige und verletzt sich dabei leicht an der Hand. Nach der Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung konnte er vor Ort entlassen werden.

