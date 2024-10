Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Pakete abgefangen- Polizei nimmt 18-jährigen Täter aus Wuppertal fest

Schwelm (ots)

Aufmerksame Zeugen wurden in der Straße Große Weide auf ein neues Klingelschild am Mehrfamilienhaus aufmerksam. Die Besonderheit lag darin, dass der dort gezeigte Name weder im Haus bekannt war und auch nicht ein Zuzug in der letzten Zeit aufgefallen war. Zudem stellte man immer wieder ein Fahrzeug mit Herner Städtekennung fest. Auch ein junger Mann fiel auf, der augenscheinlich am Haus Pakete in Empfang nahm bzw. abholte. Am 28.10.2024, gegen 07:45 Uhr, wurde erneut ein Paket für diesen Namen im Haus abgegeben. Über dieser Umstand wurde die Polizei informiert. Gegen 10:00 Uhr erschien ein 18-jähriger Wuppertaler mit dem Herner Fahrzeug und holte das Paket ab. Kräfte der Polizei wurden umgehend entsandt. Der Täter konnte angetroffen und festgenommen werden. Aufgrund der Gesamtumstände erhärten sich derzeit die Verdachtsmomente, dass der 18-jährige absichtlich mehrere Pakete an die Anschrift versandt hatte. Er selber ist dort jedoch nicht amtlich gemeldet.

Die Polizei macht nochmal deutlich: Sollten sie an ihrem Klingelschild zusätzliche Namen feststellen, die augenscheinlich nicht im Haus wohnen, dann melden sie dies umgehend der Polizei. Melden sie in diesem Zusammenhang auch verdächtige Personen oder Fahrzeuge.

