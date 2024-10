Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Falsche Mitarbeiter einer Wasserfirma erbeuten Schmuck und Bargeld

Hattingen (ots)

Am 28.10.2024, gegen 10:30 Uhr, klingelte eine männliche Person an der Wohnungstür einer 80-jährigen Hattingerin. Angeblich sei er von einer Wasserleitungsfirma und müsse in der Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Droste-Hülshoff-Straße die Rohrleitungen überprüfen. Die Hattingerin ließ den Täter daraufhin in die Wohnung. In dieser Zeit betrat ein weiterer Täter die Wohnung und entwendete Schmuck und Bargeld aus Schlafzimmer und Wohnzimmer. Der Bargeldbetrag liegt in mittlerer vierstelliger Höhe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

