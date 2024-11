Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mit Pkw gegen Baum gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 12.11.2024, gegen 22.25 Uhr kam ein zunächst unbekannter Fahrer mit seinem Auto von der Sternstraße in Beckum ab und fuhr gegen einen Baum. Der Mann flüchtete vom Unfallort und parkte den Pkw auf dem Gehweg der Oststraße. Anhand von Zeugenhinweisen, Ermittlungen an der Halteranschrift und einem im Auto zurückgelassenen Portemonnaie richtete sich der Verdacht gegen einen 31-jährigen Beckumer. Diesen stellten Polizisten auf der Sternstraße fest, wo er festgehalten wurde. Da der 31-Jährige deutlich alkoholisiert war, ließen ihm die Einsatzkräfte eine Blutprobe entnehmen. Außerdem nahmen die Beamten den aggressiven Mann im Anschluss zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam. Kräfte der Feuerwehr fällten den beschädigten Baum. Der Pkw wurde abgeschleppt und der Führerschein des 31-Jährigen sichergestellt.

