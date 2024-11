Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Einbruch in Landmaschinenhandel - drei Täter festgenommen

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geriet ein Landmaschinenhandel in Fürstenau in den Fokus von Einbrechern. Um ca. 01:30 Uhr meldete ein 44-jähriger Mann aus Fürstenau der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug mit polnischen Kennzeichen in der Straße Kellinghausen. Eine Polizeistreife stellte den Transporter in der genannten Straße fest und kontrollierten diesen. Wenig später meldete sich der Zeuge erneut bei der Polizei. Dieses Mal meldete er verdächtige Personen, die unweit des Kontrollortes über ein Feld flüchteten. Weitere Polizeistreifen überprüften die angrenzenden Felder und stellten auf einer Ackerfläche ein geländegängiges Fahrzeug, Maschinen und Werkzeuge fest. In der Umgebung der aufgefundenen Gegenstände konnten zwei Männer auf einem Feld liegend angetroffen werden. Die Männer (40 Jahre und 28 Jahre) wurden festgenommen. Auch der 41-jährige Fahrer des zuvor kontrollierten Transporters wurde erneut aufgesucht und festgenommen. Die drei Tatverdächtigen wurden zu Polizeidienststellen gebracht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Diebesgut höchstwahrscheinlich aus einem naheliegenden Landmaschinenhandel stammt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

