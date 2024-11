POL-OS: Bissendorf: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag geriet eine Garage in den Fokus von Einbrechern. Zwischen 18:30 Uhr und 08:30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Garage in der Straße Am Mühlenfeld. Die Unbekannten durchwühlten den Innenraum, beschädigten den darin stehenden PKW und verließen anschließend mit Werkzeug den Tatort in ...

