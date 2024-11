Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Geschäftsraum - Bargeld entwendet - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Sonntag geriet ein Geschäftsraum in den Fokus von Einbrechern. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 03 Uhr und 13 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft in der Natruper Straße. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und machten sich mit Bargeld unerkannt aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen abgeben können, werden gebeten, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 0541/327-2215

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell